جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب أدوات ومستلزمات طبية

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام المواني الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوات والمستلزمات الطبية الجراحية، بالمخالفة لقانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية وجراحية

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طيران الخطوط التركية، اشتبه علي محمد علي رئيس الوردية، ومحمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة، في الراكب «ا . ع . ع»، مصري الجنسية، نظرا لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة «X-RAY»، بمعرفة محمد صلاح شعبان وكمال عبد الحافظ ومصطفى المصري مأموري الفحص بالأشعة، لوحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل أحد حقائبه.

وبالعرض على سعد عبادي، مدير الإدارة، قام بتشكيل لجنة من محمود الشيشيني رئيس قسم الوديعة، ومحمد عبدالعليم رئيس قسم التعريفة ومحمد احمد فؤاد ورقية سعد وسماء محمد مأموري الحركة، بحضور عبدالعزيز إبراهيم مأمور الحركة وإبراهيم الأحول أمن جمركي وهلال الغزالي مكافحة التهرب الجمركي الجمركي، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيش الراكب ذاتيا.

وتبين وجود 525 عبوة مستلزم طبي (سلك توجيه قسطرة) مدون عليها «RADIFOCUS WIRE GUIDE» بأحجام مختلفة، فيتنامي الصنع، و43 عبوة أدوات طبية (قاطع خطي) مدون عليها «LINER RELOAD CUTTER Selectable mm 75»، و20 عبوة شنيور ثقب طبي مدون عليها «ti-force anchor with needle 05.0mm»، تركي الصنع، بإجمالي 588 قطعة مستلزمات وأدوات طبية جراحية.

قيمة المضبوطات

وبلغت قيمة المضبوطات 263 ألفا و200 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 526 ألفا و400 جنيه، وقرر مصطفى العربي مديرعام المواني الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 22 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.