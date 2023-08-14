علاج 58 ألف رأس ماشية في مختلف التخصصات بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، خلال الأسبوع الماضي، حملة أسفرت عن علاج 58 ألفا و308 رؤوس ماشية في مختلف التخصصات.

وبلغ عدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل، بإجمالي 4440 رأس ماشية.

تحصين ضد مرض الحمى القلاعية في البحيرة

وقامت إدارة الوقاية من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بتحصين 94507 رؤوس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة حتى الآن 474 ألفا و408 رؤوس ماشية.

12 حملة تفتيشية على الأسواق

كما تم تنفيذ 12 حملة تفتيشية بالأسواق، بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 45 قضية، بإجمالي المضبوطات 4435 كيلوجراما.

ونفذت إدارة الإرشاد ندوتين إرشاديتين بجناكليس وأبو حمص، تضمنت 4 موضوعات مختلفة عن تطوير مراكز تجميع الألبان وأهمية التحصينات والتلقيح الاصطناعي، إضافة إلى 43 ندوة إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

كما تم تحرير 45 محضرا خلال 12 حملة تفتيشية بالأسواق، بإجمالي مضبوطات 4435 كيلوجرام لحوم غير صالحة.