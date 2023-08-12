«الزراعة»: تحصين 4.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية، والتي بدأت 15 يوليو 2023 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين حوالي 2 مليون و399 ألف رأس ماشية

وأوضح التقرير، تحصين حوالي 2 مليون و399 ألفا و467 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، منذ بداية الحملة حتى 9 اغسطس الجاري.

تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع

وأشار إلى تحصين حوالي 2 مليون و106 آلاف و583 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، منذ بداية الحملة حتى 9 أغسطس الجاري أيضا.

لفتت الوزارة أن ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين