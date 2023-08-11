تحصين 85 ألفا و608 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تحصين نحو 85 ألفًا و608 رؤوس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

تحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

تحصين 85 ألف رأس ماشية في بني سويف

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 85 ألفًا و608 رؤوس، بينها 75 ألفًا و882 من الأبقار، و8814 من الجاموس، و912 من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة منتصف يوليو الماضي وحتى صباح اليوم الجمعة، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

يشار إلى استعداد مديرية الطب البيطري في بني سويف، لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.