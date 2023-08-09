تحصين 314 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية في الشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية تحصين 314 ألف رأس ماشية من مرض الحمى القلاعية منذ انطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين، والتي بدأت أعمالها في 15 يوليو.

أشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

عقد 2271 ندوة وجولة إرشادية

وأضاف أنه جرى عقد 2271 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.