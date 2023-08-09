تحصين 190 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه جرى تحصين 190 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة بنسبة تحصين 90%، موضحا أنه وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمشاركة 105 لجنة متخصصة.

أهمية التحصين للماشية في كفر الشيخ

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ في بيانه أن المديرية مستمرة في حملاتها لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالقرى والمراكز، موضحا أن عبوات التحصين متوفرة بشكل بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات بأهمية تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.

وأضاف أنه يجرى استخدام سنون استعمال مرة واحدة، لكل رأس، وتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع لتباع الأمان الحيوي والتحصين من بيت لبيت، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتقديم كل الدعم لأهالينا الفلاحين والمربيين، موجها بأهمية الترقيم والتسجيل والتأمين، لضمان نجاح الحملة وحصول المربي على حقوقه، والتنبيه على المربين بضرورة تقديم جميع الماشية للأهمية القصوى.