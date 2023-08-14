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عاجل.. «التعليم العالي» تعلن إتاحة كليتين جديدتين في الجامعات المصرية

كتب:

نرمين عفيفي
12:47 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء العمل في كليتين جديدتين بالجامعات المصرية وهما «العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، والفنون التطبيقية بجامعة طنطا».

وأوضح الوزير أن الهدف منه الإتاحة للطلاب لجميع الكليات والتخصصات بكل المحافظات والأقاليم المصرية.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة، متمنيا لهم كل التوفيق.

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