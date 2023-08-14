عاجل.. «التعليم العالي» تعلن إتاحة كليتين جديدتين في الجامعات المصرية

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء العمل في كليتين جديدتين بالجامعات المصرية وهما «العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، والفنون التطبيقية بجامعة طنطا».

وأوضح الوزير أن الهدف منه الإتاحة للطلاب لجميع الكليات والتخصصات بكل المحافظات والأقاليم المصرية.

وهنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة، متمنيا لهم كل التوفيق.