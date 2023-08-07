في أول أيام صوم العذراء.. رسامة رهبان جدد بدير الأنبا أنطونيوس

صلى الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، القداس الإلهي، صباح اليوم، وقام الأب الأسقف عقب صلاة الصلح برسامة ثلاثة رهبان جدد بالدير، وترقية أربعة من الآباء بالدير لدرجة القمصية وهم: الراهب القس نوح الأنطوني، الراهب القس دميان الأنطوني، الراهب القس زخارياس الأنطوني، الراهب القس أندراوس الأنطوني، بحضور الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الأنبا دانيال، أسقف دير الأنبا بولا، والأنبا زوسيما، أسقف أطفيح، والأنبا أنيانيوس، أسقف بني مزار.

بالتزامن مع صوم العذراء رسامة رهبان جدد بدير الأنبا أنطونيوس وترقية آخرين

وجاء ذلك بالتزامن مع بدء الكنيسة اليوم، صوم العذراء أحد الأصوام التي يهتم بها الأقباط ويمارسون بها العديد من العادات المختلفة منها النذور والصوم بـ«ماء وملح»، لينتهي الصيام بعيد العذراء في 22 أغسطس.

وتقيم الكنائس والأديرة التي تحمل اسم العذراء النهضات الروحية والقداسان في اليوم، فيما تقيم بعض الأديرة والكنائس موالد احتفالا بصوم العذراء ويقبل عليه العديد من الأقباط طوال الـ15 يومًا فترة الصوم.

عادات الأقباط في صوم العذراء

ويشتهر صوم العذراء بالعادات المختلفة وأساليب الصوم المتنوعة لدى الأقباط حيث يتناولوا بعض المأكولات الخفيفة منها «الدقة» و«الشلولو» وهي عبارة عن ملوخية غير مطهية، فيما يصوم البعض هذا الصيام بـ«ماء وملح» دون تناول أي مأكولات، فيما يقوم البعض بالصوم الانقطاعي حتى الغروب.

وبحسب المصادر الكنيسة فإنه يسمى صيام العذراء ليس لأن العذراء هي من صامته لا بل لأن الكنيسة تحتفل في نهايته بعيد صعود جسد العذراء، بحسب الاعتقاد المسيحي، ووضعت الكنيسة هذا الصوم إكرامًا للسيدة العذراء، كما صامه الآباء الرسل إكرامًا للعذراء.