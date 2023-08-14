النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال بكفر الشيخ لـ3 سنوات ونصف

وافق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال «المستوى الأول»، بالمدارس الرسمية والخاصة «عربي»، إلى 3 سنوات ونصف، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط.

إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال

كما أعلن المحافظ، عن إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية «عربي»، في الفترة من 15 من أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبل، يدوياً بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

النزول بسن القبول

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم فتح التقديم بمحافظة كفر الشيخ لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية «عربي»، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة من الأول من يونيو 2023، وحتى الأول من يوليو 2023، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات، ووافق اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بإعادة فتح باب التقديم يدوياً، والنزول بسن القبول من 4 سنوات، لـ3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط.