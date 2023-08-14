بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بمطروح

أصيب 12 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق «مطروح- النجيلة»، في منطقة المتأني غرب مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

أسماء وحالات المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى النجيلة، اليوم الاثنين، مصابي حادث أتوبيس اصطدم بسيارة نقل، وهم أحمد محمد عبد الحميد، 42 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الأيسر وسحجات وكدمات، وصلاح جمعة علي، 31 سنة، من القاهرة، يعاني من اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأماني موسى عبد الحميد، 30 سنة، من القاهرة، يعاني من كدمات وسحجات، وأحمد محمد الخطيب، 34 سنة، من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات، ومحمد عبد الراضي محمد، 30 سنة، من أسيوط، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ونصرة صالح سعيد، 54 سنة، من السلوم يعاني من كسر بأصبع الإبهام.

وشملت قائمة المصابين محمد شهدي محمد، 44 سنة، من الإسكندرية، يعاني من كسر باليدين اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات، وأحمد خالد السيد حسين، 28 سنة، من الإسكندرية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الأيمن، ونجم الدين عمر، 31 سنة، من السلوم، يعاني من كدمات وسحجات، ومحمد سمير زايد، 33 سنة، مصاب بكدمة بالرأس، وكريمة إدريس قاسم، 60 سنة، من السلوم مصابة بجرح بالأنف، وعائشة إدريس قاسم، 50 سنة، من السلوم، وتعاني من كسر بالكتف.

الشرطة تفحص موقع الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق «مطروح- النجيلة» إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق.