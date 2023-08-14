خلال الفترة الماضية، كان طلاب الثانوية العامة ممن تقدموا لتسجيل رغباتهم في مكتب لتنسيق للمرحلة الأولى، يعيشون في حالة من الترقب، انتظارا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خاصة، نتيجة تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2023-2024 في جميع محافظات مصر، سواء في الجامعات الحكومية، أو الأهلية، أو الخاصة.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2023-2024 في جميع محافظات مصر

وتنشر«الوطن» لقرائها، تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2023-2024 في جميع محافظات مصر، التي أعلنتها وزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفي، اليوم.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2023-2024 علمي علوم

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362 درجة

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362 درجة

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363 درجة

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5 درجة

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365 درجة

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364 درجة

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364 درجة

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات 2023-2024 علمي رياضيات

كلية حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5 درجة

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5 درجة

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5 درجة

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5 درجة

تخطيط عمراني القاهرة 342 درجة

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعات الأهلية 2023-2024

ويأتي تنسيق كلية حاسبات ومعلومات بالجامعات الأهلية 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر الأهلية وفقًا للعام الماضي كالآتي:

1- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الجديدة 61%.

2- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الزقازيق الأهلية 61%.

3- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسكندرية الأهلية 61%.

4- كلية حاسبات ومعلومات جامعة حلوان الأهلية 61%.

5- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بني سويف الأهلية 61%.

6- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنوفية الأهلية 61%.

7- كلية حاسبات ومعلومات جامعة قنا الأهلية 61%.

8- كلية حاسبات ومعلومات جامعة أسيوط الأهلية 61%.

9- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا الأهلية 61%.

10- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة الأهلية 61%.

11- كلية حاسبات ومعلومات جامعة بنها الأهلية 61%.

12- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الجلالة 61%.

13- كلية حاسبات ومعلومات جامعة العلمين 61%.

14- كلية حاسبات ومعلومات جامعة شرق بورسعيد الأهلية 61%.

15- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الإسماعيلية الأهلية 61%.

16- كلية حاسبات ومعلومات جامعة الملك سلمان 61%.