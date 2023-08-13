جامعة المنصورة الأهلية تنعى وفاة الطالب مهاب التهامي ضحية حادث كفر شكر

نعت جامعة المنصورة الأهلية في محافظة الدقهلية «مهاب طاهر أبو سريع التهامي»، الطالب في الفرقة الثانية برنامج الطب والجراحة العامة بالجامعة الأهلية والذي وافته المنية وجاء البيان كالاتي «تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه الله فسيح جناته وأنزل على أهله الصبر والسلوان».

نعي جامعة المنصورة الأهلية للطالب

وتفاعل الكثير من أصدقاء وزملاء الطالب مهاب طاهر معبرين عن حزنهم بسبب وفاته، من ضمنهم أحمد إبراهيم الزيات قائلا: «اللهم اغفر لمهاب الله يرحمك يا حبيبي اللهم اغفر لمهاب وارحمه وأسكنه فسيح جناتك»، وعبر أيمن هشام عن حزنه:«لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جنانه».

كان المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي، ووجود جثث ومصابين، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، إلى المكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

أسماء ضحايا حادث طريق كفر شكر بالقليوبية

وكشفت التحريات في أمن القليوبية أسماء المتوفين وهم روان ناصر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامي الموافي، ونجل عمهما فيصل طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقته منة الله طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وشقيقهم مهاب طاهر أبو سريع التهامي الموافي، وجميعهم من قرية سنتماي بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.