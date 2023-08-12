اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد يشارك في معسكر الجمهورية الجديدة بجامعة المنصورة

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد بمعسكر الجمهورية الجديدة، الذي نظمته جامعة المنصورة بحضور كوكبة من قيادات وزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة ومشاركة عدد من السياسيين ونواب البرلمان.

مشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد في معسكر بالمنصورة

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد، في تصريحات صحفية له، إن اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد، شارك بوفد مكون من 5 طلاب في معسكر الجمهورية الجديدة الذي نظمته جامعة المنصورة بالمعسكر الدائم بجمصة، حيث إن المعسكر تضمن ندوات وحلقات نقاشية عن التطورات التي تشهدها الدولة المصرية، وكذلك عن رؤية مصر المستقبلية 2030 بالإضافة إلى ندوات عن إدارة المعسكرات والأنشطة الطلابية وموضوعات تخص الشباب الجامعي.

هدايا تذكارية لوفد جامعة الوادي الجديد

وأعرب وفد جامعة الوادي الجديد المشارك في معسكر الجمهورية الجديدة الذي نظمته جامعة المنصورة عن شكره وتقديره لقيادات جامعة المنصورة على حسن الاستقبال والتنظيم وشكرهم لقيادات الجامعة على دعم الأنشطة الجامعية في كل أشكالها، وفي ختام المعسكر تم إهداء الدروع والهدايا التذكارية للوفود المشاركة.