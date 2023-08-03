مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة 2023

عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نتائج الثانوية العامة، بدأ الطلاب البحث عن مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة 2023، وهي واحدة من الكليات الأوائل التي تم انشاؤها في الجامعات المصرية، بهدف إعداد خريجين متخصصين ومؤهلين للتعامل مع سوق العمل.

مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة 2023

وتنشر«الوطن» مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة 2023، وفقًا للوقع الرسمي للكلية، حيث يتم دفع الرسوم الدراسية دفعة واحدة بداية كل عام دراسي للطلاب المستجدين المقبولين في الكلية، كما يلي:

- البرنامج العام 430 جنيها.

- الطلاب المستجدون المقبولون في البرامج الخاصة «هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية» بـ430 جنيها رسوم + 500 جنيه مقابل فتح ملف + 500 جنيه مصروفات إدارية + 200 مصروفات مركز تقنية المعلومات، ليصل إجمالي مجموع الرسوم إلى 1730 جنيها.

- بالنسبة لمصاريف المقررات التي يدرسها الطالب في البرامج الخاصة، يدفعها الطالب كل ترم دراسي بمجرد تسجيل المقررات، وتبلغ 350 جنيها للمقرر الواحد، بواقع 3 ساعات معتمدة.

- 1050 جنيها مصاريف الفصل/ الترم الدراسي الواحد «بحد أدنى 4 مقررات وحد أقصى 7 مقررات».

- 4200 جنيه - 7350 جنيها، بالإضافة للساعات المعتمدة للتدريب، بواقع ساعة في نهاية السنة الثانية وسنتين في نهاية السنة الثالثة بمجموع 1050 جنيها + مشروع التخرج 6 ساعات معتمدة في السنة الرابعة بمجموع 2100 جنيه.

- عدد الساعات المعتمدة الكلية المطلوب استكمالها للطالب على مدار الأربع سنوات، 135 ساعة.

أقسام وبرامج كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة

تضم كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة المنصورة، عددا من الأقسام « تكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات» بجانب وجود برامج متنوعة داخل الكلية «برنامج المعلوماتية الطبية، برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج هندسة البرمجيات»، بهدف إعداد خريجين متخصصين في مجالات الحاسبات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات وما يتطلبه من قدرات تنافسية لسد الحاجة المتنامية للمتخصصين في هذه المجالات.