بدء تشغيل مجمعات خدمية في قريتين بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

تابع، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ميدانياً، أعمال تشغيل وانتظام سير العمل بالمجمعات الخدمية بقريتي ساحل الجوابر ودراجيل، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الشهداء.

جولة محافظ المنوفية في قرى مركز الشهداء

وتأكد محافظ المنوفية من السياسة التشغيلية للمجمعات الخدمية والتى تضم المركز التكنولوجي، ومكاتب البريد والتموين والتضامن الاجتماعي، وغيرها، واستفسر عن نوعية الخدمات المقدمة وحجم المترددين من المواطنين لتأدية الخدمة والفترة الزمنية لإنجازها.

وتفقد محافظ المنوفية عددا من مشروعات الرصف والتطوير بقطاع الطرق ضمن «حياة كريمة»، ومنها أعمال فرد طبقة السن بمدخل كفر الجمالة حتى مدخل مدينة الشهداء بطول 1700 متر، وكذا فرد السن بطريق كفر السوالمية بطول 2.5 كيلومتر، كما تم تفقد أعمال قطع الفرمة بشارع داير الناحية بقرية شمياطس بطول 1100 متر، تمهيداً لأعمال الرصف.

انتظام سير العمل في الوحدات الصحية

كما تفقد المحافظ انتظام سير العمل بالوحدة الصحية بساحل الجوابر، حيث تفقد عدد من العيادات وغرفة الطوارىء والأسنان وتنظيم الأسرة، واستفسر من مدير الوحدة عن مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن حجم المترددين على الوحدة لتقديم خدمات طبية بشكل متميز للمواطنين.