نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية 2023.. أقل من العام الماضي
كتب:
إبراهيم الديهي
02:02 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة المنوفية 2023
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية طب شبين الكوم جامعة المنوفية 2023، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي الكلية التي تتربع على عرش كليات القمة في جامعة المنوفية.
نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية 2023
وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية 2023، جاء الحد الأدنى للقبول فيها بواقع 377.5 درجة، بينما جاء الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 2023 بواقع 91.3% بانخفاض طفيف عن العام الماضي، الذي جاء فيه التنسيق بـ91.6%.
وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق كلية الطب جامعة المنوفية العام الماضي 2022 بواقع 380 درجة، بينما كانت تنسيق الكلية العام قبل الماضي 2021 بواقع 387 درجة، وتعمل الكلية بنظام الخمس سنوات وتضم العديد من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد على تخريج أطباء بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.
الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب بجامعة المنوفية 2023
وحددت كلية الطب جامعة المنوفية المصاريف السنوية التي يدفعها الطالب، وجاءت بنحو 1200 جنيه وفق المعلن رسميًا العام الماضي، حيث تحتوي الكلية على عدد كبير من الأقسام المتنوعة التي تشمل المجالات الطبية المختلفة، كما تشغل الأوراق المطلوبة للتقديم قطاع كبير من الطلاب وجاءت على النحو التالي:
1- أصل شهادة الثانوية العامة.
2- أصل شهادة الميلاد.
3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.
4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.
5- دفع المصاريف اللازمة.
6- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.
7- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.
8- تقديم الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.
وتضم كلية الطب جامعة المنوفية، 39 قسما طبيا متنوعا، ويتم اختيار الأقسام طبقا للاحتياجات التي تحددها مستشفيات الجامعة، وفيما يلي أقسام كلية الطب جامعة المنوفية:
- التشريح الآدمي وعلم الأجنة
- الهستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)
- الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء)
- الكيمياء الحيوية الطبية
- الفارماكولوجي الإكلينيكية
- الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
- الباثولوجيا (علم الأمراض)
- الطفيليات الطبية
- التشريح الآدمي وعلم الأجنة
- الهستولوجي (علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية)
- الفسيولوجي (علم وظائف الأعضاء)
- الكيمياء الحيوية الطبية
- الفارماكولوجي الإكلينيكية
- الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
- الباثولوجيا (علم الأمراض)
- الطفيليات الطبية
- طب المجتمع
- الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية
- طب الأسرة
- الأشعة التشخيصية
- التحاليل الطبية
- الأمراض الجلدية والتناسلية
- الجراحة العامة
- جراحة المخ والأعصاب
- جراحة التجميل
- جراحة القلب والصدر
- أمراض الباطنة العامة
- القلب والأوعية الدموية
- الأمراض المتوطنة
- الأمراض النفسية والعصبية
- الأمراض الصدرية
- طب الأطفال
- التخدير والعناية المركزة الجراحية
- أمراض النساء والتوليد
- الأنف والأذن والحنجرة
- جراحة المسالك البولية والتناسلية
- جراحة العظام
- طب وجراحة العين
- علاج الأورام والطب النووي