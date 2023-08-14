نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية 2023.. أقل من العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق كلية طب شبين الكوم جامعة المنوفية 2023، وذلك لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم، وهي الكلية التي تتربع على عرش كليات القمة في جامعة المنوفية.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية 2023

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة المنوفية 2023، جاء الحد الأدنى للقبول فيها بواقع 377.5 درجة، بينما جاء الحد الأدنى للقبول في كليات الطب البشري 2023 بواقع 91.3% بانخفاض طفيف عن العام الماضي، الذي جاء فيه التنسيق بـ91.6%.

وجاءت الحدود الدنيا لتنسيق كلية الطب جامعة المنوفية العام الماضي 2022 بواقع 380 درجة، بينما كانت تنسيق الكلية العام قبل الماضي 2021 بواقع 387 درجة، وتعمل الكلية بنظام الخمس سنوات وتضم العديد من الخبرات العلمية والكفاءات والخبرات التي تساعد على تخريج أطباء بجودة عالية في مختلف التخصصات الطبية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب بجامعة المنوفية 2023

وحددت كلية الطب جامعة المنوفية المصاريف السنوية التي يدفعها الطالب، وجاءت بنحو 1200 جنيه وفق المعلن رسميًا العام الماضي، حيث تحتوي الكلية على عدد كبير من الأقسام المتنوعة التي تشمل المجالات الطبية المختلفة، كما تشغل الأوراق المطلوبة للتقديم قطاع كبير من الطلاب وجاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- دفع المصاريف اللازمة.

6- اجتياز الاختبارات التي تحددها الكلية.

7- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

8- تقديم الأوراق في دوسيه يحافظ عليها.

وتضم كلية الطب جامعة المنوفية، 39 قسما طبيا متنوعا، ويتم اختيار الأقسام طبقا للاحتياجات التي تحددها مستشفيات الجامعة، وفيما يلي أقسام كلية الطب جامعة المنوفية: