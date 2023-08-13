محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023، بنسبة نجاح 100%، وصرح محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، بأن إجمالي عدد طلاب الصم المتقدمين والناجحين للامتحان 6 طلاب، وعدد طلاب المكفوفين المتقدمين والناجحين 4 طلاب.

محافظ المنوفية يهنئ الطلاب بالنتيجة

ومن جانبه أعرب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

كما هنأ محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، الطلاب الناجحين في الامتحانات، متمنيا لهم التوفيق في مستقبلهم، كما وجه الشكر لفريق الكنترول والمدرسين الذي عملوا على مدار فترات طويلة لإعطاء كل طالب حقوق دون أي تقصير، مشددا على أن أبناء محافظة المنوفية يهتمون بالعملية ويوجهون أبنائهم للاهتمام بالتعليم، وهو ما يساعد على ارتفاع معدل النجاح في المحافظة.

اعتماد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وكان محافظ المنوفية اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني بنسبة نجاح 87.95% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة ولغات وطلاب المنازل، قبل عدة أيام.