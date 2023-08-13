محافظ المنوفية ورئيس الجامعة الأهلية يتابعان استعدادات العام الدراسي الجديد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في إطار مناقشة سبل الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بجامعة المنوفية الأهلية بطوخ طنبشا، استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

الجامعة الأهلية صرح تعليمي متميز على أرض المحافظة

وعقب اللقاء، عقد محافظ المنوفية اجتماعا موسعا، بحضور قيادات المحافظة، وتم استعراض ومناقشة كافة التجهيزات والضوابط العامة الخاصة بالمنظومة التعليمية بالجامعة الأهلية بمختلف التخصصات والبرامج الدراسية التي تشملها، وكذا الكوادر البشرية والفنية وتجهيزات المعامل والورش والقاعات لاستقبال الطلاب الجدد بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية وتأهيل الخريجين للمنافسة بأسواق العمل وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لجامعة المنوفية وتقديم التيسيرات اللازمة انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ودورها الرائد شريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة كونها صرح عريق من صروح التعليم بأرض الدلتا، مشيراً إلى أن جامعة المنوفية الأهلية أحد المشروعات القومية ذات الأولوية الهامة وصرح تعليمي جديد يضاف إلى منظومة التعليم الجامعي بالمحافظة.

رئيس الجامعة يثمن جهود ورؤية محافظ المنوفية

وأعرب رئيس جامعة المنوفية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية، وحرصه على التعاون الدائم والمثمر مع الجامعة ومد يد العون لها في مختلف الأصعدة، مؤكداً أنه وبفضل دعم محافظ المنوفية ستشهد جامعة المنوفية انطلاقة جديدة في تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية والطبية المتميزة لخدمة أبناء وأهالي المحافظة في ضوء تحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.