نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023.. أقل من العام الماضي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023، وباقي كليات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، وذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التعليم العالي ووسائل الإعلام.

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023

وأوضح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023، وجاءت الحدود الدنيا للقبول فيها بواقع 373.5 درجة، بينما كانت الحدود الدنيا لتنسبق كلية طب الأسنان العام الماضي 2022 بواقع 377 درجة.

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023

وبعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2023، يهتم الطلاب بمعرفة مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنوفية 2023، والتي تصل إلى 1200 جنيه لكل طالب.

وتقع الكلية بمدينة شبين الكوم بجوار معهد الكبد القومي، وتضم عددا من الأقسام العلمية، منها قسم طب الأسنان العلاجي، وقسم طب الأسنان الوقائي، وقسم لتجهيزات طب الأسنان، وقسم لوحدات طب الأسنان بالكليات.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بـ كلية طب الأسنان جامعة المنوفية

وحددت كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.