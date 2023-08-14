تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في جميع الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، تنسيق كليات الطب البشري 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر، وجاء الحد الأدنى للقبول فيها 91%.

تنسيق كليات طب بشري 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر

وأوضحت وزارة التعليم العالي تنسيق كليات طب بشري 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر والذي جاءت كالآتي:

طب سوهاج 387.5

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فاقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الاقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بور سعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

وحددت الجامعات في بيان لها مختلف الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب بشري في الجامعات في جميع محافظات مصر لطلاب الثانوية العامة وهي:

- شهادة الثانوية العامة

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صور شخصية

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- شهادة ميلاد للطالب وصورة منها

- وصل دفع المصاريف

- بطاقة الترشيح للثانوية العامة

وأوضحت الجامعات أن شروط الالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات المصرية هو حصول الطالب علي المجموع المحدد لكل كلية بمختلف الجامعات وهو محدد من مكتب التنسيق للجامعات المصرية.