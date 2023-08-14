تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في جميع الجامعات
كتب:
آية حسنين
02:39 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
كلية الطب البشري في الجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، تنسيق كليات الطب البشري 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر، وجاء الحد الأدنى للقبول فيها 91%.
تنسيق كليات طب بشري 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر
وأوضحت وزارة التعليم العالي تنسيق كليات طب بشري 2023-2024 في جميع جامعات محافظات مصر والذي جاءت كالآتي:
طب سوهاج 387.5
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فاقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الاقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بور سعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
وحددت الجامعات في بيان لها مختلف الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب بشري في الجامعات في جميع محافظات مصر لطلاب الثانوية العامة وهي:
- شهادة الثانوية العامة
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر
- صور شخصية
- نموذج 6 جند للطلاب الذكور
- شهادة ميلاد للطالب وصورة منها
- وصل دفع المصاريف
- بطاقة الترشيح للثانوية العامة
وأوضحت الجامعات أن شروط الالتحاق بكليات الطب البشري في الجامعات المصرية هو حصول الطالب علي المجموع المحدد لكل كلية بمختلف الجامعات وهو محدد من مكتب التنسيق للجامعات المصرية.