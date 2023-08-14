خريطة تنسيق كليات القمة 2023.. انخفاض الطب والعلاج الطبيعي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023، وتعد كلية الطب أهم كليات القمة التي تشهد سباقا لدخولها، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البشري 2023 بواقع الطب 91.3 % ويعد إنخفاضا عن العام الماضي 2022 والذي جاءت كلية الطب البشري 91.6%.

تنسيق كلية الطب البشري في المحافظات 2023

كما شهد الحد الأدنى لتنسيق كليات العلاج الطبيعي 2023 انخفاضاً أيضا في العام الحالي، حيث جاءت نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بواقع 90.1% ، بسنما كانت العام الماضي 2022 بواقع 90.7%، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق كلية طب الأسنان 2023 بالمحافظات

وشهد تنسيق كلية طب الأسنان 2023 ارتفاعاً طفيفاً في الدرجات، حيث جاء الحد الأدنى للتنسيق بكلية طب الأسنان 2023 بواقع 90.9%، بينما كانت العام الماضي 2023 بواقع 91.3%.

تنسيق كلية الصيدلة 2023 بالجامعات الحكومية

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق كلية الصيدلة 2023 جاء الحد الأدنى فيه بنسبة 89.5%، بينما حاء الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة لعام 2022 بواقع 90 % .

وعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور لفيف من قيادات الوزارة، لإعلان نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2023 وبدء المرحلة الثانية للتنسيق.