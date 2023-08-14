تنسيق كلية آداب جامعة الزقازيق 2023.. اعرف الحد الأدنى للقبول

يرغب طلاب الشهادة الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية في معرفة نتيجة تنسيق كلية آداب جامعة الزقازيق والذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الصحفي الذي جرى انعقاده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة الزقازيق 2023

وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق كلية الآداب جامعة الزقازيق 2023 بمجموع 293.5، فيما كان تنسيقها العام الماضي 274 درجة للقبول.

مصاريف كلية الآداب جامعة الزقازيق 2023

وتبلغ مصاريف كلية الآداب جامعة الزقازيق 450 جنيها لطلاب الانتظام وتزيد قليلا لطلاب الانتساب.

ويمكن للطلاب التقدم لكلية الآداب جامعة الزقازيق 2023 للالتحاق بها من خلال جواب الترشح والتوجه لمكتب شؤون الطلاب بالجامعة للاستفسار والتقديم بعد مطابقة مجموع درجاتهم لمجموع الدرجات المعلن عنه وفق تنسيق نتيجة الكليات.

الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية

تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

أصل شهادة الميلاد.

جواب الترشيح للكلية.

أصل شهادة الثانوية العامة.

بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

صور شخصية للطالب أو الطالبة.

إيصال دفع المصاريف.

الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.