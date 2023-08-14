أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، اليوم، معلنا نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في الجامعات المصرية، كما أعلن فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا 15 اغسطس ولمدة 5 أيام تنتهي السبت 19 أغسطس 2023.

تنسيق كلية طب بشري 2023-2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في الجامعات المصرية كما يلي.

- طب سوهاج 387.5.

- طب دمياط 383.0.

- طب المنصورة 382.5.

- طب الزقازيق 382.5.

- طب فاقوس 381.5.

- طب أسيوط 381.0.

- طب الإسكندرية 381.0.

- طب جنوب الوادي 380.0

- طب كفر الشيخ 379.5

- طب طنطا 379.5.

- طب القاهرة 379.0.

- طب الأقصر 379.0.

- طب المنيا 377.5.

- طب بور سعيد 377.5.

- طب المنوفية بشبين الكوم 377.5.

- طب بنها 377.0.

- طب عين شمس 377.0.

- طب حلوان 376.0.

- طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0.

- طب أسوان 375.5.

- طب السويس 375.0.

- طب بني سويف 375.0.

- طب الفيوم 375.0.

- طب الوادي الجديد 374.5.

- طب العريش 374.5.