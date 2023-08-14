نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في الجامعات المصرية
كتب:
أسماء زايد
01:22 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للجامعات والمعاهد المصرية، اليوم، معلنا نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في الجامعات المصرية، كما أعلن فتح تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات والمعاهد المصرية بدءًا 15 اغسطس ولمدة 5 أيام تنتهي السبت 19 أغسطس 2023.
تنسيق كلية طب بشري 2023-2024
وأعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كلية طب بشري 2023-2024 في الجامعات المصرية كما يلي.
- طب سوهاج 387.5.
- طب دمياط 383.0.
- طب المنصورة 382.5.
- طب الزقازيق 382.5.
- طب فاقوس 381.5.
- طب أسيوط 381.0.
- طب الإسكندرية 381.0.
- طب جنوب الوادي 380.0
- طب كفر الشيخ 379.5
- طب طنطا 379.5.
- طب القاهرة 379.0.
- طب الأقصر 379.0.
- طب المنيا 377.5.
- طب بور سعيد 377.5.
- طب المنوفية بشبين الكوم 377.5.
- طب بنها 377.0.
- طب عين شمس 377.0.
- طب حلوان 376.0.
- طب قناة السويس بالإسماعيلية 376.0.
- طب أسوان 375.5.
- طب السويس 375.0.
- طب بني سويف 375.0.
- طب الفيوم 375.0.
- طب الوادي الجديد 374.5.
- طب العريش 374.5.