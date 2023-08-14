نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2023 في الجامعات الحكومية

نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2023- 2024 في جميع الجامعات محافظات مصر، أعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الحد الأدنى في نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2023 في جميع جامعات محافظات مصر، وهو 367 درجة بنسبة 89.51%.

ووفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق كلية صيدلة 2023 - 2024 في جميع الجامعات الحكومية بمحافظات مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق من هـــــــــــــنــــــــــا

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تنسيق كلية صيدلة 2023 في الجامعات بمحافظات مصر، كما يلي.

صيدلة جنوب الوادي 370.5 درجة.

صيدلة المنصورة 370 درجة.

صيدلة أسيوط 369.5 درجة.

-صيدلة المنيا 369.0 درجة.

صيدلة الزقازيق 369.0 درجة.

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 368.5 درجة.

صيدلة طنطا 368.5 درجة.

صيدلة القاهرة 368.5 درجة.

صيدلة دمنهور 368.5 درجة.

صيدلة الإسكندرية 368.0 درجة.

صيدلة بور سعيد 368.0 درجة.

صيدلة المنوفية 368.0 درجة.

صيدلة بني سويف 368.0 درجة.

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0 درجة.

صيدلة الفيوم 367.5 درجة.

صيدلة عين شمس 367.5 درجة.

صيدلة مدينة السادات 367.0 درجة.

صيدلة ج الوادي الجديد 367.0 درجة.

صيدلة حلوان 367.0 درجة.