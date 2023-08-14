يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، لمعرفة نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، بجامعة الوادي الجديد للقسم العلمي، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين، عقب غلق موقع التنسيق يوم الخميس الماضي، أمام المرحلة الأولى لطلاب الشهادة الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى جامعة الوادي الجديد

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 بجامعة الوادي الجديد، المرحلة الأولى، للقبول في الكليات العلمية بجامعة الوادي الجديد، وعددها 2 كلية علمية بالجامعة، وجاء الحد الأدنى للقبول بكلية طب جامعة الوادي الجديد 374.5 درجة، وكلية صيدلة الوادي الجديد 367 درجة.

كليات جامعة الوادي الجديد

تعد جامعة الوادي الجديد حديثة الإنشاء، وقد بدأت بفرع تابع لجامعة أسيوط في عام 2014م بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما صدر قرار بانفصالها عن جامعة أسيوط في عام 2018، بإنشاء جامعة الوادي الجديد، مكونة من 8 كليات وهى كليات التربية والآداب والعلوم والزراعة والتربية الرياضية والطب البيطرى، كلية الطب وكلية الصيدلة ، وجارٍ التجهيز لاستكمال جميع التخصصات بالجامعة.