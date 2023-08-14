نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة أسوان 2023.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق كلية الطب جامعة أسوان لعام 2023، وذلك بعد إعلان النتائج رسميًا خلال مؤتمر صحفي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولين من الوزارة ووسائل الإعلام.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة أسوان 2023

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، تفاصيل تفاصيل نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة أسوان لعام 2023 وتبين أن الحد الأدنى للقبول في الكلية هو 375.5 درجة، بينما كان الحد الأدنى للتنسيق في العام الماضي 376 درجة.

المستندات المطلوبة من الطلاب

وحددت كلية الطب جامعة أسوان المستندات المطلوبة للالتحاق بالكلية، وتشمل أصل شهادة الميلاد وأصل شهادة الثانوية العامة و10 صور شخصية وبطاقة جندية وإيصال دفع المصاريف، بالإضافة إلى إحضار «ملف» لحفظ الأوراق واستكمال الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي المعتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

وتأسست كلية الطب، تأسست بقرار جمهوري رقم 200 لعام 2013، وبدأت عملية التدريس في العام الجامعي 2014/2013 لمواكبة التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي تقدمها من خلال مستشفياتها الجامعية للمجتمع المحيط بها في منطقة صعيد مصر.

وتهدف الكلية إلى تطوير أنظمتها التعليمية وتحديث المعرفة الطبية، والتخلص من المعلومات القديمة واستبدالها بالمعلومات الحديثة، وذلك وفقًا لمتطلبات الطب الحديث واحتياجات طلاب البكالوريوس والدراسات العليا.