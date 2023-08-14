تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات.. «علوم ورياضة»

على الرغم من انتهاء ماراثون الثانوية العامة 2023، وإعلان النتيجة بشكل رسمي وتكريم الأوائل في أواخر شهر 7 المنصرم، إلا أنّ طلاب الثانوية العامة لا يزالون يعيشون سباقًا مختلفًا، فمنذ إعلان غلق موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى، حتى إعلان نتيجتها اليوم، يشعر الطلاب بالقلق بشأن الكلية التي سيلتحقون بها وتحدد وظيفتهم المستقبلية، لذا فإن تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات، من أبرز الكليات التي تشغل مساحة اهتمام كبيرة لتلك الفئة خاصة شعبة علمي (علوم ورياضة)، كونها توفر فرص عمل في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي.

تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات

وتنشر «الوطن» فيما يلي، الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بالجامعات، وفقًا لتنسيق الثانوية العامة 2023 كالتالي:

تنسيق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علمي

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة سوهاج قسم علوم 366.5

- تنسيق حاسبات ومعلومات قنا قسم علوم 365.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية قسم علوم 364

- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ قسم علوم 364

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات أسيوط قسم علوم 363.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنيا قسم علوم 362.

- تنسيق حاسبات ومعلومات المنصورة قسم علوم 362

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات رياضة

- تنسيق حاسبات و ذكاء اصطناعي جامعة القاهرة قسم رياضة 347.5.

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس قسم رياضة 345.5

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات المنصورة قسم رياضة 343.5

- تنسيق كلية حاسبات ومعلومات دمياط قسم رياضة 342.5