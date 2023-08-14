كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة العلمية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة منذ قليل، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة العلمية، للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، في ضوء بيان وزارة التعليم العالي عن نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لهذا العام.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة العلمية

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة العلمية، التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات جاءت كالتالي:

طب بشري بنها 377 درجة

علاج طبيعي بنها 371 درجة

هندسة شبرا 357.5 درجة

هندسة بنها 355.5 درجة

كليات متبقية للشعبة العلمية مرحلة ثانية بجامعة بنها

وهي الكليات التي تضمنتها نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة العلمية، إذ تبقت كليات الجامعة للمرحلة الثانية من التنسيق، ومنها الحاسبات والذكاء الاصطناعي وطب بيطري والزراعة والعلوم، وجميعها تستقبل طلاب المرحلة العلمية بشعبتيها العلوم والرياضة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنه،ا أن كليات الجامعة بالمرحلة الأولى، جاهزة لاستقبال الطلاب المرشحين لها، لبدء إجراءات الالتحاق وتجهيز المستندات اللازمة فور الحصول على خطابات الترشيح، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، من خلال 3 معامل للتنسيق جاهزة بكليات الزراعة بمشتهر والآداب والتجارة ببنها.