محافظ قنا: مناقشة تيسير إجراءات تصدير منتجات مصانع المنطقة الحرة بقفط

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا للتعرف على رؤية المستثمرين ومقترحاتهم لزيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التصدير بالمنطقة الحرة بقفط.

وذلك بحضور اللواء محمد حلبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر، و محمد السيد مدير عام الصادرات بالأقصر ، والدكتور صبري صالح حلمي مدير عام الحجز الزراعي بالأقصر، وفوزي رضوان مدير المنطقة الحرة العامة بقفط ، وعدد من المعنيين بملف الاستثمار والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

تصدير منتجات المصرية

ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع سبل تبسيط وتيسير كافة اجراءات تصدير منتجات مصانع المنطقة الحرة العامة بقفط، لضمان استمرار أنشطة المشروعات الاستثمارية، والمضي قدما في خطط توسعاتهم المستقبلية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين بالمناطق الصناعية والمنطقة الحرة.

تطوير البنية الأساسية

وأضاف الداودي أننا نسعي إلي تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الحرة بقفط وتيسير منظومة العمل داخلها واختصار الوقت والإجراءات، بما يُيسر عمل المستثمرين، من منطلق الدور المهم الذي تقوم به المناطق الحرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك مهم في النمو الاقتصادي ، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك .