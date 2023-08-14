نتيجة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات 2023.. الحد الأدنى 367 درجة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الصيدلة بجامعة مدينة السادات 2023 وباقي الكليات في المرحلة الأولى للتنسيق، والتي تشمل القسمين الأدبي والعلمي بشعبتيه «علوم ورياضة».

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 2023

وأوضح، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لنتيجة تنسيق كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 2023 جاء بواقع 367 درجة، بينما كان تنسيق كلية الصيدلة 2022 جاء بواقع 370 درجة، ما يعني وجود انخفاض في التنسيق عن العام الماضي بواقع ثلاث درجات.

أقسام كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات 2023

وتضم كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات لعام 2023، 8 أقسام علمية، وهي «قسم الكيمياء الصيدلية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، التكنولوجيا الصيدلية، قسم العقاقير، قسم الميكروبيولوجيا، الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية».

وحددت كلية الصيدلة جامعة مدينة السادات العام الماضي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.