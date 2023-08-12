مصاريف كلية التربية جامعة مدينة السادات 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

يهتم طلاب الثانوية العامة بمصاريف الكليات علي مستوي جميع المحافظات، ومن بينها مصاريف كلية التربية جامعة السادات 2023 والتي تقع في مدينية السادات بمحافظة المنوفية، والتي تضم ثلاثة أقسام كلية عملية وتشغل العديد من طلاب المحافظة والمحافظات المجاورة.

مصاريف كلية التربية جامعة مدينة السادات 2023

وتستعرض الوطن، كل ما تريد معرفته عن الكلية، ومن بينها مصاريف كلية التربية جامعة مدينة السادات 2023 والتي جاءت العام الماضي 850 جنيه لكل طالب في العام الدراسية كرسوم إدارية، وتهتم بتجهيز كوادر تربوية علي أعلي مستوي للمنافسة في سوق العمل.

أقسام كلية التربية

وتضم كلية التربية جامعة مدينة السادات، عدد من الأقسام والتي من بينها، قسم علم نفس تربوي، وقسم أصول تربية، وقسم مناهج تدريس، وتهدف إلي اعداد كفاءات تربوية ذات قدرة تنافسية تساهم بفاعلية في تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية جامعة مدينة السادات

وحددت كلية التربية جامعة السادات، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، والتي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.