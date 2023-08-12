تعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات من أهم الكليات التي تهم طلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات 2023 قبل إعلان تنسيق الكليات الفترة المقبلة.

مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات 2023

وجاءت مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات 2023 بواقع 1100 جنيه في العام الدراسي الواحد لكل طالب، وتحتوي الكلية علي قسمين فقط وهما، قسم علوم الحاسب، وقسم نظم المعلومات، وتعمل الكلية علي تأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل وتحقيق مكانة متميزة في العالم في مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي.

الأوراق المطلوبة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات

وحددت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات، الأوراق المطلوبة من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، والتي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوي العام يوم الاثنين المقبل، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، علي أن يتم تحديد موعد المرحلة الثانية بعدها مباشرة.