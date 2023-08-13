يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة مصاريف الكليات في الجامعات على مستوى المحافظات قبل إعلان تنسيق المرحلة الأولى والمقرر له يوم الاثنين المقبل، وتشغل مصاريف كليات جامعة مدينة السادات 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة الكثيرين، حيث تحتوي الجامعة على عدد من الكليات المهمة والتي من بينها كلية الطب البيطري وكلية الصيدلة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكلية السياحة والفنادق.

مصاريف كليات جامعة مدينة السادات 2023

وتتراوح مصاريف كليات جامعة مدينة السادات بين 800 جنيه إلى 1200 جنيه في العام الدراسي الواحد لكل طالب.

وجاءت مصاريف كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات 2023، بواقع 900 جنيه للطالب في العام وفق المعلن العام الماضي، بينما جاءت مصاريف كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة السادات 2023 بواقع 1100 جنيه في العام الدراسي الواحد.

وفي كلية الطب البيطري جامعة السادات 2023، جاءت المصاريف بواقع 1100 جنيه في العام، بينما جاءت مصاريف كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مدينة السادات 2023 بقيمة 850 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة السادات 2023

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في كليات جامعة مدينة السادات، من الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية، فتم تحديد عدد من المستندات والتي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.