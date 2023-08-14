تنسيق كلية هندسة الزقازيق 2023.. اعرف أوراق التقديم والأقسام المتاحة

يستعد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة والراغبين في الالتحاق بكلية هندسة الزقازيق، لتقديم أوراقهم بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق كلية هندسة الزقازيق 2023

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية هندسة جامعة الزقازيق 2023، وذلك بمجموع 364.5 درجة.

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية هندسة الزقازيق

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

- أصل شهادة الميلاد للطلاب الذكور (ويكون موضح بها الرقم الثلاثي للذكور فقط).

- شهادة ميلاد واحدة للطالبات الإناث.

- 6 صور شخصية حديثة

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة بطاقة ولي الأمر

- أصل بطاقة الترشيح مختومة بختم مكتب التنسيق الفرعي

- إيصال الرسوم الدراسية

أقسام كلية الهندسة جامعة الزقازيق

هندسة الحاسبات والمنظومات

هندسة القوى والآلات الكهربائية

الهندسة الصناعية

الهندسة الإنتاجية

هندسة المواد

هندسة الديكور

هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية

هندسة التشييد والمرافق

هندسة الإنتاج

هندسة البيئة

هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج

الهندسة المعمارية

هندسة القوى الميكانيكية

هندسة المياه والمنشآت المائية

هندسة التشييد والمرافق

الهندسة الإنشائية