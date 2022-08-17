تنسيق كلية هندسة البترول 2022.. اعرف الحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق كلية هندسة البترول 2022، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد إعلان تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وتنسيق المرحلة الثانية من حيث الموعد والحدود الدنيا والكليات الشاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة وعلمي علوم وأدبي.

وأضافت الوزارة عبر موقعها، أن تنسيق كلية هندسة البترول 2022 في السويس هو 386.0 درجة، وتنسيق كلية علوم البترول والتعدين بمطروح لطلاب شعبة علمي علوم 365.0 درجة، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة في تنسيق المرحلة الثانية في كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني وباقي الكليات النظرية.

طرق الحصول على نتيجة تنسيق كلية هندسة البترول 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على زر «عرض».

استعدادات العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنها حرصت على افتتاح العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية التي تقبل طلاب الثانوية العامة وتؤهل الطلاب لسوق العمل، موضحة أن هذه الجامعات بها برامج بينية متخصصة مواكبة لاحتياجات سوق العمل.

وأضافت الوزارة، أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وتم توجيه جميع الجامعات لتكثيف الاستعدادات الخاصة بالدراسة، مؤكدة أنه تم التنبيه على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.