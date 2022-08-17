نتيجة تنسيق كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس 2022

تضمنت نتيجة التنسيق المرحلة الأولى، التي أعلنها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، نتيجة تنسيق كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس، ضمن تنسيق الكليات والمعاهد في مرحلتها الأولى.

تنيسق كلية البترول والتعدين جامعة السويس

ووفقاً لما تضمنه تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمى، فإن نتسيجة تنسيق كلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس لعام 2022، يبلغ 386 درجة من إجمالي مجموع 410 درجات لطلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات.

ووفقاً لما أوضحه الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، فإن كلية هندسة البترول والتعدين، بجامعة السويس، تضم مجموعة من الأقسام، منها:

قسم هندسة التعدين

يتضمن المجالات العلمية التالية: تطبيقات الحاسب الآلي في هندسة المناجم والمعادن، طرق خاصة لمعالجة الخامات، تحليل وتقييم المعادن، الخواص الطبيعية والكيميائية للمعادن، المعالجة الكيميائية للمعادن، المعادن الاقتصادية، هندسة الوقود، العمليات المشتركة في تجهيز الخامات، صرف المياه الجوفية في المناجم، تصميم وحدات المناجم، المنشآت تحت السطحية، السلامة والأمن الصناعي، هندسة المناجم، ميكانيكا الصخور، مساحة (مستوية وطوبوغرافيا تصويرية وجيوديسيا وفلك وتطبيقاتها في المناجم) وغيرها من المجالات الأخرى.

قسم الهندسة الجيولوجية والجيوفيزيائية

يتضمن المجالات العلمية التالية: بحوث العمليات التطبيقية، المياه الجوفية، الجيوكيمياء، إحصاء جيولوجي ونظم معلومات، استكشاف جيولوجي وجيوكيميائي عـن الخامات، نظرية أخذ عينات وتقييم خامـات وتسويقها، معادن الخامات، الهندسة الجيولوجية، الهندسة المدنية، مصادر المياه، الهندسة الجيوتقنية، ميكانيكا التربة والأساسات، هندسة بيئية ومصادر الطاقة، الجيوفيزياء، جيولوجيا هندسية وتطبيقية، تطبيقات الحاسب الآلي، أجهزة قياس أرضية، هندسة الأنفاق، جيولوجية تصويرية والاستشعار عن بعد، جيولوجيا التعدين، اقتصاد وإدارة المشاريع، هيدرولوجي، جيولوجيا الحقل وفحص المواقع، هندسة الزلازل.

قسم هندسة البترول

ويتضمن المجالات العلمية التالية: هندسة البترول، هندسة حفر آبار، تسجيلات آبار البترول، هندسة إنتاج البترول، تطبيقات حاسب آلي، آلات ومعدات إنتاج البترول، تقييـم الطبقات، آلات ومعدات حفر، اختبارات وتنشيط الآبار، تنشيط الطبقات البترولية، جيولوجيا تطوير حقول البترول، تكملة وصيانة الآبار، خواص صخور وسوائل الخزانات، تكنولوجيا آبار الغاز وعمليات التنمية، هندسة خزانات البترول، هندسة الغازات الطبيعية، جيولوجيا البترول، اقتصاديات وتشريعات البترول.

قسم هندسة تكرير البترول والبتروكيماويات

يتضمن المجالات العلمية التالية: الهندسة الكيميائية والحيوية، عمليات مشتركة، اتزان الأطوار، التآكل الكيميائي، معالجة المياه في الصناعة، هندسة تفاعلات كيميائية، معالجة التلوث البيئي الكيميائي، أمن صناعي وبيئة، تفاعلات مشتركة، تصميم واقتصاديات مصانع، تطبيقات الحاسـب الآلي، صناعات كيميائية غير عضوية وعضوية، التحكم الآلي في الهندسة، وعدد من المجالات المتعلقة.

قسم هندسة الفلزات والمواد

يتضمن المجالات العلمية التالية: هندسة وعلوم المواد، انتقال الحرارة في الفلزات وتطبيقاتها، السلوك الميكانيكي للمواد، تآكل الفلزات وحمايتها، تصميم وهندسة السبائك، هندسة استخلاص الفلزات الحديدية وغير الحديدية، تكنولوجيا المعالجات الحرارية، اقتصاديات وتنظيم المشروعات، والعديد من المجالات العلمية الأخرى.