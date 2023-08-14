نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023.. الأوراق المطلوبة للتقديم

بعد إغلاق باب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، الخميس الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، التي من بينها نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023، لطلاب الشعبة العلمية.

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023

وبحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي كشفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023، جاءت بمجموع 373.5 أي بنسبة مئوية 91.09%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان 2023

وحدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة كفر الشيخ 2023، إذ يطبع الطالب بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم التوجه إلى الكلية مباشرةً لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أنّ يصطحب الطالب الأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الترشيح.

2- أصل شهادة الثانوية العامة 2023 وصورة منها.

3- شهادة الميلاد وصورة منها.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- 6 صور حديثة 4×6.

6- استمارة 2 أو 6 جند «للذكور فقط».

7- دفع المصاريف «تختلف من كلية لأخرى».

8ـ ملئ استمارة بيانات الطالب بدقة وتسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

ما هي كلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ؟

وكلية طب الأسنان بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 502 لسنة 2014، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2014 - 2015، وتتكون الكلية من خمس طوابق مشتملة على الآتي:

- ثلاث مدرجات وثلاث قاعات.

- قاعة سيمنار.

- أربعة معامل محاكاة للسكاشن العملية.

- 20 معمل إستعاضة صناعية.

- 13 عيادة بالكلية بإجمالى 178 كرسي أسنان.

- وحدة بانوراما «أشعة».

أقسام كلية الأسنان بكفر الشيخ

وتضم الكلية 10 أقسام هي:

1- قسم التركيبات.

2- قسم باثولوجيا الفم.

3- قسم بيولوجيا الفم.

4- قسم التقويم.

5- قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

6- قسم المواد الحيوية لطب الأسنان.

7- قسم طب أسنان الأطفال وصحة المجتمع.

8- قسم أمراض اللثة وطب الفم وطرق التشخيص والأشعة.

9- قسم العلاج التحفظي وترميم الأسنان.

10- قسم علاج الجذور.