أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، التي من بينها نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة العلمية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة العلمية

وحسب نتيجة التنسيق التي كشفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة العلمية، كالتالي:

- طب كفر الشيخ 379.5.

- طب أسنان كفر الشيخ 373.5.

- علاج طبيعي كفر الشيخ 372.0.

- صيدلية وتصنيع دوائي كفر الشيخ 368.0.

- الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ شعبة علوم 364.0.

- هندسة كفر الشيخ 356.5.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

وحددّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة العلمية، إذ يطبع الطالب، بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرةً لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية:

1- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، بشرط أنّ يكون موضحا بها «الاسم - المجموع - الكلية المرشح إليها».

2- بطاقة الترشيح وصورتين منها.

3- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و5 صور منها.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

5- شهادة التفوق الرياضي «للحاصلين على حوافز رياضية فقط».

6- نموذج (2) أو (6) جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع له الطالب.