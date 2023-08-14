أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة الأدبية، مشيرًا إلى الحد الأدنى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبة الأدبية في جامعة بنها ضمن تنسيق الجامعات في كليات الجامعة التي تقبل الناجحين في القسم الأدبي.

وتستعرض «الوطن» نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة الأدبية، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي في مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة الأدبية

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة الأدبية، جاءت كالتالي:

-تربية بنها 325.5.

-أداب بنها 307.

- تربية تعليم ابتدائي بنها 300.5.

- تجارة بنها 300.

كليات متبقية للشعبة الأدبية مرحلة ثانية بجامعة بنها

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إلى أن هناك عددا من كليات الجامعة بها أماكن شاغرة للمرحلة الثانية من التنسيق في ضوء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة الأدبية ومنها كليات الحقوق والتجارة لغة إنجليزية والتربية النوعية جميعها كليات تستقبل طلاب المرحلة الأدبية بشعبتيها

وأوضح أن كليات الجامعة بالمرحلة الأولى جاهزة لاستقبال الطلاب المرشحين لهذه الكليات عبر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة بنها بالدرجات للشعبة الأدبية لبدء إجراءات الالتحاق وتجهيز المستندات اللازمة فور الحصول على خطابات الترشيح، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات من خلال 3 معامل للتنسيق جاهزة بكليات الزراعة بمشتهر والآداب والتجارة ببنها