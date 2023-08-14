نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة الأدبية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة الأدبية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 في جامعة كفر الشيخ

وحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى التي أعلنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي فإنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة الأدبية، كالتالي:

- ألسن كفر الشيخ 368.

- تربية كفر الشيخ 321.5.

- حقوق كفر الشيخ 302.5.

- تربية «تعليم ابتدائي» كفر الشيخ 299.5.

- تجارة كفر الشيخ 296.

- تربية «طفولة» كفر الشيخ 296.

- آداب كفر الشيخ 291.5.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وحددّت لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 في جامعة كفر الشيخ بالدرجات للشعبة الأدبية، حيث يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني ثم التوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرةً لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

1- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بشرط أنّ يكون موضحا بها «الاسم - المجموع - الكلية المرشح إليها».

2- بطاقة الترشيح وصورتين منها.

3- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر و5 صور منها.

4- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

5- شهادة التفوق الرياضي «للحاصلين على حوافز رياضية فقط».

6- نموذج (2) أو (6) جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

جامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 129 في التاسع عشر من أبريل لسنة 2006، بعد أنّ انفصلت عن جامعة طنطا، وهي تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهد.