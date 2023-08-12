تامر حسني يستعد لتصوير عمل جديد بتمارين شاقة

كشف الفنان تامر حسني عن تدريبات شاقة استعدادا لانطلاق تصوير عمل جديد، عبر منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

تامر حسني يستعد لتصوير عمل جديد

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بصور له أثناء خضوعه للتمارين وعلق عليها قائلا: «صباح الفل والنجاح والطاقة الجميلة قولنا نعمل شوية تان كده مع القَصة الجديدة وعوده للتمارين العنيفه على الصبح استعداداً لتصوير حاجة جديدة بعد الكليب اللي صورته من كام يوم وإن شاء الله يعجبوكم».

فيلم تاج بطولة تامر حسني

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له الآن في دور العرض السينمائية فيلم تاج والذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين منهم دينا الشربيني وساندي وهالة فاخر وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق وحقق إيرادات فى دور العرض السينمائية يوم أمس الجمعة بلغت 100,955 ألف جنيه فقط لا غير .