مشاهد من حفلات مهرجان العلمين الجديدة خطفت القلوب: أبرزها طيران تامر حسني

شهدت حفلات مهرجان العلمين الجديدة، عددا من المشاهد التي خطفت الأنظار طيلة الأسابيع الخمس الماضية للمهرجان، الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والغناء بمصر والوطن العربي، منذ انطلاقه منتصف شهر يوليو الماضي.

طيران تامر حسني في حفلات مهرجان العلمين

ويعد ظهور تامر حسني في حفله واحدا من أهم المشاهد التي خطفت الأنظار في المهرجان، حيث ظهر لجمهوره وهو يطير في الهواء، بعد أن ظهر وهو محمول بالحبال في المسرح، قبل ان ينزل على مسرحه ليقدم أولى حفلات مهرجان العلمين.

مقطوعة حفيدة عمر خيرت

وشهد حفل الموسيقار عمر خيرت، تقديم تهنئة خاصة لحفيدته حبيبة، التي تحدث عنها لأول مرة في الحفل، قائلا «عايز أقدم مقطوعة لحفيدتي اسمها حبيبة، والموسيقى اسمها حبيبة معمولة ليه»، وأكمل الحفل بتقديم مقطوعات موسيقية من أفلام ومسلسلات منها «إعدام ميت، وضمير أبلة حكمت، وعارفة، واللقاء الثاني، وغوايش، والبخيل وأنا، ومسألة مبدأ، وصابر يا عم صابر، وخلي بالك من عقلك، وعفوا أيها القانون، و100 سنة سينما».

دويتو أكيد

وبعد أكثر من 30 عاما، قدم الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري أغنيتهما الشهيرة «أكيد» التي قدماها في منتصف ثمانينات القرن الماضي، ولاقت رواجا كبيرا ضمن أحداث حفلات مهرجان العلمين.