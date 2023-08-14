تنسيق كلية تربية طفولة 2023 في جميع المحافظات لطلاب أدبي وعلمي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العملية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى إعلان تنسيق كلية تربية طفولة 2023 في جميع المحافظات.

تنسيق كلية تربية طفولة 2023 في المحافظات

وبالتزامن مع إعلان وزير التعليم العالي تنسيق المرحلة الأولى اليوم يرغب الطلاب في معرفة تنسيق كلية تربية طفولة في جميع المحافظات، والتي جاءت على النحو الآتي طبقا لتنسيق وزارة التعليم العالي:

- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5

- تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5

- تربية طفولة قناة السويس بالإسماعيلية 300.5

- تربية طفولة مبكرة المنصورة 300

- تربية طفولة دمياط رياض أطفال 299.5

- تربية طفولة كفر الشيخ 296

- تربية طفولة عين شمس 294.5

- تربية طفولة طنطا 293.5

- تربية طفولة الإسكندرية 292.5

- تربية طفولة السويس 292

- تربية طفولة مبكرة القاهرة 291

- تربية طفولة حلوان رياض أطفال 290.5

- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5

- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290

- تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5

وخلال الأيام المقبلة تشهد كليات تربية طفولة في جميع المحافظات إقبالا الطلاب لتقديم أوراق الالتحاق بعد الحصول على بطاقة الترشيح