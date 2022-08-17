 تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022.. اعرف تفاصيل الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل نتيجة تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022، موضحة أنه توجد أماكن شاغرة للشعبة الأدبية وشعبة علمي رياضة وعلمي علوم للالتحاق بها خلال المرحلة الثانية من تنسيق العام الجامعي الحالي من خلال التقديم إلكترونياً عبر موقع التنسيق.

تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة لعام 2022

ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة لعام 2022 للشعبة الأدبية، بحسب الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 301 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بورسعيد 296 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنصورة 293 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنوفية 284 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 282 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 278 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 277 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة دمنهور 275 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مدينة السادات 274 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الفيوم 273 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مطروح 272 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بني سويف 270 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنيا 269 درجة.

موعد بدء المرحلة الثانية للتنسيق

وأوضحت التعليم العالي، أن المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني تبدأ غداً الخميس الموافق 18 أغسطس 2022 وتستمر لمدة خمسة أيام حتى الاثنين المقبل 22 أغسطس 2022 لينتهي تلقي طلبات تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، لافتة إلى تقديم 269 ألفاً و202 من الطلاب خلال المرحلة الثانية للشعبة الأدبية و45 ألفاً و908 طالباً للشعبة الأدبية، فيما بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة مئوية 58.05% والشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%.