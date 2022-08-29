تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022.. اعرف التخصصات ومجالات العمل

تتعدد أقسام كلية تربية طفولة مبكرة 2022، لتواكب احتياجات سوق العمل ومنها برنامج إعداد معلمات التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، بحسب ما كشفته الدكتورة سحر نسيم، عميدة الكلية بالمنصورة، ويتساءل البعض ما هي التخصصات وما هو الحد الأدنى لتنسيق الكلية في مختلف الجامعات؟.

تجيب «الوطن»، عن هذه الأسئلة في السطور التالية، وذلك ضمن ما تقدمه للقراء منخدمات على مدار الساعة.

أقسام كلية تربية طفولة مبكرة 2022

وقالت «سحر»، لـ«الوطن»، إن أقسام كلية تربية طفولة مبكرة 2022، تشمل برنامج إعداد معلمات رياض الأطفال باللغة الإنجليزية، ويتميز بإعداد الطالبات علمياً وثقافياً ومهنياً للتدريس باللغة الإنجليزية لمرحلة رياض الأطفال، ورفع مستوى كفاءة الخريجات بما يتناسب مع المتطلبات العصرية لسوق العمل، بالإضافة إلى إمكانية العمل في مدارس اللغات والجهات المتميزة ومنظمات الطفولة والمراكز البحثية وهو ما يضيف الميزة التنافسية للطالبات في سوق العمل سواء على المستويات المحلية أو العربية أو الدولية.

وأكدت الدكتورة سحر نسيم، عميدة كلية تربية طفولة مبكرة 2022 بجامعة المنصورة، أن برنامج إعداد معلمات التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة، يقوم على إعداد الطالبات بشكل علمي وثقافي شمولي للتدريس لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل على رفع مستوى كفاءة مختلف الطالبات بما يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل وإمكانية التدريس في المدارس والمراكز المختلفة بالإضافة إلى المراكز الاستشارية لذوي الاحتياجات الخاصة.

تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشفت عن تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة 2022، موضحة أن الكلية تقبل الشعبة الأدبية والعلمية بشقيها «رياضة وعلوم»، ويمكن الحصول على التنسيق من خلال الذهاب إلى موقع التنسيق الإلكتروني وكتابة رقم الجلوس والرقم السري.

تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة أدبي

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 301 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بورسعيد 296 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنصورة 293 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنوفية 284 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 282 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 278 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 277 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة دمنهور 275 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مدينة السادات 274 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الفيوم 273 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مطروح 272 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بني سويف 270 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنيا 269 درجة.

تنسيق كلية تربية طفولة مبكرة علمي

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الزقازيق 307 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنصورة 301 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بورسعيد 300 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنوفية 289 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 286 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 278 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة دمنهور 277 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مدينة السادات 275 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 273 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الفيوم 272 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنيا 270 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة مطروح 270 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة بني سويف 268 درجة.