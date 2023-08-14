أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 2023.

نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 2023

وبحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي كشف عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 2023 بمجموع 372.0 أي بنسبة مئوية 90.73%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية العلاج الطبيعي 2023

وحدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 2023، إذ يطبع الطالب بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم التوجه إلى الكلية مباشرةً لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أنّ يصطحب الطالب الأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الترشيح.

2- أصل شهادة الثانوية العامة 2023 وصورة منها.

3- شهادة الميلاد وصورة منها.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- 6 صور حديثة 4×6.

6- استمارة 2 أو 6 جند «للذكور فقط».

7- دفع المصاريف «تختلف من كلية لأخرى».

8ـ ملئ استمارة بيانات الطالب بدقة وتسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

ما هي كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ؟

جدير بالذكر أنّ كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ وأُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 595 لعام 2013، وبدأت الدراسة بالكلية في العام الجامعي 2013 - 2014 وتم تطبيق اللائحة الأكاديمية الداخلية لكلية العلاج الطبيعي المتبعة بجامعة القاهرة بنظام الفصلين الدراسيين، إلى أنّ تقدمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ باللائحة الخاصة بها.

ولأهمية متابعة الكلية للتطورات العالمية في التدريس فقد أعدت الكلية اللائحة الأكاديمية الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة والتي تستخدم أساليب تدريس وتقييم جديدة ومتطورة لرفع جودة التعليم ولإكساب الخريج مهارات مهنية متميزة للمنافسة في مجالات العمل وللإسهام في التنمية المستدامة للمجتمع.

أقسام الكلية

وتضم الكلية 8 أقسام هي:

1- قسم العلاج الطبيعي لصحة المرأة.

2- قسم العلاج الطبيعي للأطفال.

3- قسم العلاج الطبيعي للأعصاب وجراحتها.

4- قسم العلاج الطبيعي للباطنة.

5- قسم العلاج الطبيعي للجلد والأغشية.

6- قسم العلاج الطبيعي للجهاز العضلي والهيكلي.

7- قسم العلوم الأساسية للعلاج الطبيعي.

8- قسم الميكانيكا الحيوية.