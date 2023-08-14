أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من بينها نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ 2023.

نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ 2023

وبحسب نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، التي كشف عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإن نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ 2023 بمجموع 379.5 أي بنسبة مئوية 95.56%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات 2023

وحددّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية بعد ظهور نتيجة تنسيق كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ 2023، إذ يطبع الطالب بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، ثم التوجه إلى الكلية مباشرةً لتقديم أوراقه، وإتمام إجراءات قيده، على أنّ يصطحب الطالب الأوراق التالية:

1- صورة من بطاقة الترشيح.

2- أصل شهادة الثانوية العامة 2023 وصورة منها.

3- شهادة الميلاد وصورة منها.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- 6 صور حديثة 4×6.

6- استمارة 2 أو 6 جند «للذكور فقط».

7- دفع المصاريف «تختلف من كلية لأخرى».

8ـ ملئ استمارة بيانات الطالب بدقة وتسليمها مع الملف بإدارة شؤون الطلاب.

ما هي كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ؟

وكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2013، وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 2013 - 2014، وكان المقر المؤقت للكلية بمبنى كلية العلوم، إلي أنّ تم إنشاء مبني جديد داخل الحرم الجامعي وتم افتتاحه في عام 2014.

أقسام الكلية

وتضم الكلية مجموعة كبيرة من الأقسام الأكاديمية والإكلينيكية هي كالتالي:

الأقسام الأكاديمية

1- قسم التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

2- قسم الفسيولوجيا الطبية.

3- قسم الكيمياء الحيوية والطبية.

4- قسم الهستولوجيا.

5- قسم الباثولوجيا.

6- قسم الفارموكولوجيا الطيبة.

7- قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

8- قسم الطفيليات الطبية.

9- قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

10- قسم الصحة العامة وطب المجتمع.

الأقسام الإكلينيكة

1- قسم طب وجراحة العيون.

2- قسم الأنف والأذن والحنجرة.

3- قسم طب الأطفال.

4- قسم الباطنة العامة.

5- قسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

6- قسم الأمراض الصدرية.

7- قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

8- قسم الأمراض النفسية والعصبية.

9- قسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

10- قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

11- قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

12- قسم الأشعة التشخيصية.

13- قسم علاج الأورام والطب النووي.

14- قسم أمراض النساء والتوليد.

15- قسم الجراحة العامة.

16- قسم جراحة المخ والأعصاب.

17- قسم جراحة القلب والصدر.

18- قسم جراحة العظام والكسور.

19- قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

20- قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية.

21- قسم طب الحالات الحرجة والطوارئ «العناية المركزة».