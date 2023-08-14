الجامعة اليابانية: إجراء اختبارات القبول لـ1200 من طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن اليوم شهد إجراء اختبارات القبول لـ1200 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المناظرة لها، للقبول بكليات الجامعة في العام الجامعي الجديد، وذلك بمقر الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أن الجامعة تقدم برامج كلية الهندسة وبرنامج العمارة المستدامة وبرامج كلية الحاسبات ونظم المعلومات وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات وبرامج كلية الفنون والتصميم.

شروط الالتحاق بالجامعة اليابانية

وأوضح، أن نجاح الطالب في اختبارات القبول بالجامعة شرط لالتحاقه بالجامعة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس المستوى العلمي للطالب ومهاراته والجدارات، حيث تتضمن اختبارات في اللغة الإنجليزية، والرياضيات والتفكير المنطقي، والكيمياء، والفيزياء.

اختبارات ومقابلة شخصية بالجامعة اليابانية

وأوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة اليابانية للشؤون الأكاديمية والتعليم، إجراء اختبارات القبول بالجامعة للمجموعة التانية من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على الدبلومة الأمريكية والإنجليزية.

وأكد، أنه بعد اجتياز الطلاب اختبارات القبول يتم تحويلهم إلى المرحلة الثانية، والتي تتضمن مقابلة شخصية مع مجموعة من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في القسم الذي يرغبون في التخصص به، مشيرا إلى أن هذه المقابلات يتم خلالها تقييم قدرات الطلاب واهتماماتهم وملائمتهم للبرنامج الأكاديمي المطلوب.