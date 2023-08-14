فتح باب التقديم للمرحلة الثانية بمعهد تمريض المنتزة في الإسكندرية

أعلن المعهد الفني للتمريض بالمنتزة، التابع لوزارة الصحة والسكان، فتح المرحلة الثانية للبنين والبنات المتفوقين بالشهادة الإعدادية 2022/2023 بنظام الخمس سنوات، ويبدأ المعهد في استلام ملفات وطلبات التقديم، ابتداءً من الغد، بمقر المعهد بالمنتزة بمحافظة الإسكندرية، مع ملاحظة أنّ القبول وفقاً للحاصلين على أعلى المجاميع، ولمن يجتاز اختبارات القبول.

بدء المرحلة الثانية للتقديم بمعهد التمريض

وأكدت سهى مصطفى، نقيب تمريض الإسكندرية ومدير المعهد، أنّ سحب كراسات الشروط، يبدأ من الغد ولمدة أسبوع بمقر المعهد في ميدان الإصلاح أمام آخر بوابة للمعمورة الشاطئ - امتداد شارع مصطفي كامل في اتجاه الملاحة بجوار المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، لمعرفة كافة الشروط والمستندات المطلوبة، واستيفاء الإقرارات اللازمة، ولا يعد الطالب مقبولاً إلا بعد إعلان إدارة المعهد النتيجة النهائية، باجتيازه جميع المراحل الخاصة بشروط القبول.

شروط القبول بالمعهد

وأشارت إلى أن شروط القبول بالمعهد الفني، هي:

- سحب كراسة الشروط واستيفاء المستندات والإقرارات اللازمة.

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك

- القبول من الإعدادية العامة أو الأزهرية فقط

- إعدادية حديثة العام الحالي فقط

- القبول من أبناء محافظة الاسكندرية فقط، ولا يقبل من خارجها

- القبول من أعلي المجاميع المتقدمه ولمن يجتاز الإختبارات

- ألا تكون الطالبة متزوجة، وألا تتزوج خلال فترة الدراسة

- اجتياز الإختبارات النفسية والطبية والقدرات، والمقابلة الشخصية

- الموافقة على التكليف، والتوزيع وفقا لحاجة وزارة الصحة والإسكان.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأضاف الدكتور محمود مهران رئيس المعهد، أن المستندات المطلوب إرفاقها بكراسة الشروط، كالتالي:

- صورة الشهادة الإعدادية.

- صورة بيان نجاح معتمد ومختوم للصف السادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- عدد 5 صور شخصية حديثة.

- صورة شهاده الميلاد .

- صورة بطاقه ولي الأمر «الأب – الأم».

- شهادة حسن سير وسلوك.

جميع الأوراق صور ولا يتم استرجاعها، والأصول يتم تقديمها عقب إعلان قبول الطالب.