تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات.. مرحلة أولى ولا ثانية؟

ينتظر عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات التي تأتي ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023، حيث يتجه إليها الكثير من الطلاب الذين لم يُحالفهم الحظ في الالتحاق بكليات الطب والصيدلة بسبب عدم حصولهم على الحد الأدنى للقبول في تلك الكليات، فيتجهون للالتحاق بكلية التمريض عوضًا عنها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات، ومميزاتها وشروط القبول بها.

تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات

ويأتي تنسيق كلية التمريض 2023 في جميع المحافظات على رأس أولويات الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية لما للكلية من مميزات، فيما جاءت توقعات تنسيق كلية التمريض 2024 مرحلة ثانية، وفقًا لتنسيق العام المُنصرم كالتالي:

- تنسيق كلية تمريض 2023 إسكندرية حيث بلغ الحد الأدنى نحو 306 درجة أي ما يعادل 74.63%.

- تنسيق كلية تمريض 2023 أسيوط حيث بلغ الحد الأدنى نحو 321 درجة بنسبة مئوية بلغت نحو 78.29%.

- تنسيق كلية التمريض جامعة عين شمس 2023/2024.. حيث بلغ الحد الأدنى نحو 307 درجة، بما يعادل نحو 74.87%.

- تنسيق كلية تمريض الفيوم 2023.. نحو 296 درجة، بنسبة مئوية نحو 65.60%.

- تنسيق كلية تمريض المنصورة 2023.. نحو 347 درجة، بنسبة مئوية تبلغ نحو 84.63%.

كلية تمريض جامعة القاهرة من كام؟

وفيما يخص توقعات تنسيق كلية تمريض جامعة القاهرة فإنّه من المتوقع أن تكون درجات الحد الأدنى للقبول من 311 درجة، بنسبة مئوية 75.85% وفقًا لتنسيق العام المُنصرم.

شروط القبول في كلية التمريض 2023

وتتمثل شروط القبول في كلية التمريض 2023 بحسب ما حددته الجامعات في الآتي:

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة.

-أن يكون الطالب أو الطالبة شعبة علمي علوم.

- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلًا على 75% أو أعلى في مادة اللغة الإنجليزية.

- الحصول على درجة الحد الأدنى للقبول في الكلية وفقًا لتنسيق العام الجاري.

- اجتياز الكشف الطبي بالكلية.

- التفرغ التام للدراسة، وعدم زواج الطالب أو الطالبة قبل أو أثناء فترة الدراسة.

كم عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض؟

ويبلغ عدد سنوات الدراسة في كلية التمريض 5 سنوات منها 4 سنوات دراسة بالإضافة إلى سنة امتياز.

تضم كلية التمريض 9 أقسام مميزة، وتختلف من جامعة إلى أخرى، حيث تضم الأقسام الآتية: